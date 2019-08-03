Tarihte Bugün | Thierry Henry...
Bundan tam 20 yıl önce, Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, forması ile özdeşleştiği kulüp Arsenal’in kapısından içeri girdi.
Arsenal'da iken dünya çapında bir üne kavuşan Fransız oyuncu, ilk başlarda Premier Lig’de güçlük çekmesine rağmen hemen hemen her sezon Arsenal’in en golcü oyuncusu olmayı başardı.
8 yıl formasını giydiği Arsenal’de birçok güzel anıyı arkasında bırakıp Barcelona yolunu tutmuş olsa da, biz onu 14 numaralı kırmızı forma ile hatırlamaya devam edeceğiz.
Ünlü oyuncu Arsenal kariyerinde 375 maçta 228 gol atıp 89 da asist yaptı. Henry Fransa Milli Takımı dahil olmak üzere kariyeri boyunca ise 411 gol kaydetmişti...
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