Tarihte Bugün: Gheorghe Hagi, Galatasaray ile sözleşme İmzaladı
Türk futboluna damga vuran ve adını tarihe altın harflerle yazdıran ender yabancılar arasında yer alan Gheorghe Hagi, Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin formasını giydikten sonra 23 yıl önce bugün 31 Temmuz 1996'da Galatasaray'a transfer olmuştu.
Hagi'nin Galatasaray'a transferi dünyada da büyük yankı uyandırmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpte önemli başarılar elde eden efsane isim, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ve 4 lig şampiyonluğunda en büyük pay sahihibi olan isimlerden biriydi.
Hagi lider özelliğinin yanı sıra, estetik çalımları, klas pasları ve uzaktan golleriyle sadece Galatasaray tarihi için değil Türk futbol tarihi için de kıymetli isimlerden biriydi.
Galatasaray'da futbola veda eden 'Karpatların Maradona'sı, teknik direktör olarak da 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör olarak görev yaptı.
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