Tarihte Bugün: Gheorghe Hagi, Galatasaray ile sözleşme İmzaladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTarihte Bugün: Gheorghe Hagi, Galatasaray ile sözleşme İmzaladı
GeriFutbol Tarihte Bugün: Gheorghe Hagi, Galatasaray ile sözleşme İmzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
31.07.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Tarihte Bugün: Gheorghe Hagi, Galatasaray ile sözleşme İmzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türk futboluna damga vuran ve adını tarihe altın harflerle yazdıran ender yabancılar arasında yer alan Gheorghe Hagi, Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin formasını giydikten sonra 23 yıl önce bugün 31 Temmuz 1996'da Galatasaray'a transfer olmuştu.

Hagi'nin Galatasaray'a transferi dünyada da büyük yankı uyandırmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte önemli başarılar elde eden efsane isim, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ve 4 lig şampiyonluğunda en büyük pay sahihibi olan isimlerden biriydi.

Hagi lider özelliğinin yanı sıra, estetik çalımları, klas pasları ve uzaktan golleriyle sadece Galatasaray tarihi için değil Türk futbol tarihi için de kıymetli isimlerden biriydi.

Galatasaray'da futbola veda eden 'Karpatların Maradona'sı, teknik direktör olarak da 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör olarak görev yaptı.

14
İşte Falcaonun aklını çelen teklif
İşte Falcao'nun aklını çelen teklif

Tarihte Bugün: Gheorghe Hagi, Galatasaray ile sözleşme İmzaladı

Tarihte Bugün: Gheorghe Hagi, Galatasaray ile sözleşme İmzaladı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika: Emre Mor Galatasaray'da! Albayrak açıkladı...
Tarihte Bugün: Gheorghe Hagi, Galatasaray ile sözleşme İmzaladı
Menemenspor'un yeni transfer hedefi Galip Güzel!
Trabzonspor'da büyük tehlike! Son 2 gün...