Tarihi sözleşme! Inaki Williams'tan 9 yıllık imza
Dünya futbol tarihinde enteresan bir olay gerçekleşti. İspanya La Liga kulüplerinden olan Athletic Bilbao, 25 yaşındaki futbolcusu Inaki Williams ile 9 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Transfermarkt değeri 50 milyon Euro olan Williams'ın sözleşmesine 135 milyon Euro serbest kalma maddesi koyuldu.
Kariyerini San Mames'te bitirmeyi hedefleyen Williams ile birkaç Premier Lig kulübü ilgileniyordu.
Kanatlarda ve forvette oynayabilen Williams, geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta 15 gol kaydetti.
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