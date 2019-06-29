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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tarihi anlaşma tamamlandı! İlk imzayı Trabzonspor attı...

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Tarihi anlaşma tamamlandı! İlk imzayı Trabzonspor attı...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) eski başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına yönelik proje resmen hayata geçti.

Trabzonspor Kulübü, dün Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama göndererek, borçların yapılandırılması konusunda dört bankadan oluşan bir konsorsiyumla anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankası’ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır” ifadesi kullanıldı.

PROFESYONEL İLİŞKİ

TBB de daha sonra konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında  fiyatlama yapılması söz konusu değildir. Yapılandırmaya konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir. Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Bankalarımızın, kulüplerimizle ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir.”

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