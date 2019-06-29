Tarihi anlaşma tamamlandı! İlk imzayı Trabzonspor attı...
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) eski başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına yönelik proje resmen hayata geçti.
Trabzonspor Kulübü, dün Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama göndererek, borçların yapılandırılması konusunda dört bankadan oluşan bir konsorsiyumla anlaşma sağlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankası’ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır” ifadesi kullanıldı.
PROFESYONEL İLİŞKİ
TBB de daha sonra konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir. Yapılandırmaya konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir. Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Bankalarımızın, kulüplerimizle ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir.”
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