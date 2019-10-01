Tarih bunu da yazdı! Luis Nani...
Orlando City forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, MLS kulübünün tarihine geçti.
Sporting Lizbon'dan ayrılarak Orlando City'e transfer olan Luis Nani, MLS tarihine geçen bir katkı yaptı.
Portekizli yıldız, Orlando City'de bir sezon içinde çift hanelerde gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu. Orlando formasıyla 12 gole imza atan Nani, Cincinatti maçıyla asist sayısını 10'a yükseltti.
Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.
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