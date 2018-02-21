Taner Taşkın: "Hakemler bize düştü gözüyle bakıyor, rahat düdük çalıyor"
Grand Medical Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, hakemlerin Manisaspor’a düştü gözüyle bakıp, aleyhine çok rahat kararlar verdiklerini ifade ederek, “İki aydır maç verilmeyen 4. hakemlik yapan bir hakemi böyle maça veriyorlar” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Grand Medical Manisaspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’a 1-0’lık sonuçla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Grand Medical Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye eksik geldiklerini ifade eden Taşkın, “Karşılaşmada 3-4 tane önemli oyuncumdan eksik geldik. İstanbulspor bizden daha organize bir takım. Tamamen savunmaya yönelik bir oyun tercihimiz vardı. Bunu 90+6. dakikaya kadar iyi yaptığımızı düşünüyorum. Fazla bir pozisyon vermedik. Hakemler çok ucuz bir şekilde penaltı çalabiliyorlar. 7 dakikalık uzatma bana fazla geldi. İstanbulspor bizden daha iyi bir futbol oynadı, bunu kabul ediyorum” şeklinde konuştu.
“Hakemlerin maçın önüne geçmesini istemiyorum”
Deneyimli teknik direktör, hakemlerin çok basit penaltı kararı verdiklerini ifade ederek, “Elimizdeki 3-4 tecrübeli ve 8 tane genç oyuncumuzla bu mücadeleyi vermeyi arzuluyoruz. Hakemlerin maçın önüne geçmesini istemiyorum. İstanbulspor bugün bizi 3-0 veya 4-0 yenseydi hiçbir şey demezdim. Son dakikaya kadar maçı getirmişiz, sonra basit penaltıyı verebilmek üzücü bir durumdu. İki aydır maç verilmeyen 4. hakemlik yapan bir hakemi böyle maça veriyorlar. Bize düştü gözüyle bakıp çok rahat düdük çalıyorlar. Bugün maalesef 4 tane oyuncumuzdan eksik geldik. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar” açıklamasını yaptı.
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