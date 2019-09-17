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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.09.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Tamer Tuna'lı Göztepe, 15 maçın 10'unda suskun kaldı!

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Tamer Tuna'lı Göztepe, 15 maçın 10'unda suskun kaldı!

Süper Lig'de geçen sezon son hafta ligde kalmayı başaran Göztepe, Süper Lig'de Tamer Tuna yönetiminde çıktığı son 15 maçın 10'unda gol sevinci yaşayamadı.

Geçen yıl Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş'in ardından son 11 haftada göreve gelen Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, 6 müsabakada Kasımpaşa, Beşiktaş, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor müsabakalarında gol atamadı.

Ligde gol bulmakta zorluk çeken sarı-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı Antalyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da gol kaydedemedi.

Tuna yönetiminde 15 maçın 10'unda gol atamayan İzmir temsilcisi, bu süreçte sadece 12 gol üretti.

Göztepe, son 15 haftada her iki sezon da Süper Lig'de yer alan 15 ekip içinde en az gol bulan takım konumunda yer alıyor. Bu süreçte Beşiktaş 33 gol bulurken, Galatasaray 31, Trabzonspor ise 30 gol attı.

Göztepe'nin bu hafta konuk edeceği son 15 haftada 15 gol bulan Konyaspor ise bu süreç içinde Göztepe'den sonra en az gol bulan ekip oldu.

Tamer Tuna'nın Süper Lig'de çalıştırdığı Göztepe ve Demir Grup Sivasspor takımları Tuna yönetiminde çıktığı 60 maçta 73 gol attı. Tuna'nın çalıştırdığı ekipler maç başına 1,22 gol ortalaması yakaladı. 

Tamer Tunalı Göztepe, 15 maçın 10unda suskun kaldı

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