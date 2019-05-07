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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.05.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: "Sağladığımız birlikteliği son haftaya kadar..."

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Tamer Tuna: "Sağladığımız birlikteliği son haftaya kadar..."

Spor Toto Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptıkları antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor maçlarını kazanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Önlerinde Demir Grup Sivasspor, Bursaspor ve MKE Ankaragücü maçlarının olduğunu hatırlatan Tuna, "Geride kalan 2 maçta inancı, kaybedilmiş birlikteliği tekrar sağlamış olmak ve bunun galibiyetlerle gelmesi çok sevindirici." ifadesini kullandı.

Tuna, her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu takımın geriye döneceğini hep biliyordum. Son haftaya kadar, son bitiş düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi biliyordum. Şu anda Erzurumspor'un 1 puan Bursaspor'un 3 puan önündeyiz. Bunu son haftaya kadar götürmek istiyoruz. Önemli olan da zaten bu. Maçlar çok zor geçecek. Her takım için çok zor bir periyot ama sağladığımız birlikteliği son haftaya kadar taşıdığımız takdirde Süper Lig'de var olan Göztepe'nin devamını sağlayacağız."

Tamer Tuna: Sağladığımız birlikteliği son haftaya kadar...

Kalan 3 maçlarından 2'sini iç sahada oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Tuna, şöyle konuştu: 

"Fikstür avantajını taraftarımızla nasıl gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Bunun bize sağladığı avantajları çok iyi biliyoruz. Onların coşkusunu, tutkusunu, bağını ve ruhunu iyi biliyoruz. O ruhla var olan bir takım sahada olduğu müddetçe de bu fikstür avantajını kullanabileceğimizi biliyorum ama sonuç almamız gerekiyor."

Tuna, Lumor Agbenyenu'nun da takımla çalışmalara başladığını, Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Antrenmanı Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de takip etti. 

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