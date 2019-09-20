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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.09.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: "Mücadelemizin karşılığını aldık"

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Tamer Tuna: "Mücadelemizin karşılığını aldık"

Süper Lig’de Göztepe’nin sahasında İttifak Holding Konyaspor’u tek golle yenerek sezonun ilk galibiyetini aldığı karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Tamer Tuna, performanslarının karşılığını aldıklarını söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının İttifak Holding Konyaspor’u yenerek sezonun ilk galibiyetini aldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tuna, “4 maçtır gol atamadan kazanamamak bizim için üzücüydü. Tablonun getirdiği baskıyı olumluya çevirmenin peşindeydik. Bugün bunları gerçekleştirdik. Penaltı olmasa bu kadar pozisyona rağmen belki yine olmayacaktı. Ancak mücadelemizin karşılığını aldık. Galibiyetimiz 4 maç kazanamazken bile kimseden olumsuz yorum yapmayan ve hep destekleyen camiamıza armağan olsun. Oyuncularım 5 maçın 3’ünde gol yemedi. Takım disiplininin en önemli karşılığı da buydu. İyi başlamadık ama iyi devam etmek istiyorduk. Lig uzun bir maraton ve geride 29 hafta kaldı. Bugün daha da iyilerini yapabileceğimizi gösterdik” dedi.

Jerome’a övgü
Yaklaşık 4 ay sonra resmi maça çıkan Jerome’un performansını da değerlendiren Tuna, “3 Temmuz’da sezona başladık ve o günden beri tüm oyuncularımdan memnunum. Sadece gol ve galibiyet yaşayamamıştık. Sevinç ve taraftarla bütünleşme adına çok önemli bir galibiyet oldu. Yeni transferlerimiz de adaptasyonu atlattı. Geçen sene Sivasspor maçında ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen ihtiyacımız olan dönemde fedakarlık yaparak oynadı. Bugün bıraktığı noktadan geri dönmüş olması olumluydu. Aramıza katıldığı için çok mutluyuz” diye konuştu.

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