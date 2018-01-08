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Tamer Tuna, Jahovic transferini açıkladı!

Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir çıkış yakalayan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi verirken, takımdan ayrılabileceği Adis Jahovic'in durumuyla ilgili olarak bilgi verdi.

Hürriyet Haber
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Kanal 24'e konuşan Tamer Tuna'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ligin gerçeklerini bilerek hareket ettik, transferleri o şekilde yaptık. Belki çok sayıda transfer yapıldı ama ligin zorluğuna göre transfer yaptık. Yola başlarken hedefimiz ligde kalmaktı. İlk yarıyı 20 ile 30 puan arasında tamamlamayı hedefliyorduk, şu an doruk noktasındayız diyebiliriz. Ancak lig bitmedi, ikinci yarı zorlu geçecek. Bizim hedefimiz, her hafta takımı ileri taşımaktı. Lige renk kattık. İkinci yarıda da aynı puanı ve fazlasını kazanmayı hedefliyoruz."

Jahovic'in transfer iddialarına yanıt

"Adis Jahovic bizimle devam edecek. Kontratı devam ediyor. 2 ya da 3 transfer düşünüyoruz. Hem savunmaya hem orta sahaya hem de hücuma oyuncu takviyesini düşünüyoruz. Umarım başarılı oluruz." (Ajansspor)

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