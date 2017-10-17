Süper Ligin 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor'da takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, kariyerinin en acı dönemini yaşadı. Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi, bir dönem Avrupa'nın en az gol yiyen kalecileri arasında yer alırken bu sezon ise savunmada yaşanan hatalar nedeniyle kalesinde en çok gol gören kaleciler arasına girdi.

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 10. yılını geride bırakmaya hazırlanan kaptan Kıvrak, 2017-2018 sezonunda adeta kabus yaşıyor. Milli kaleci, bir dönem Avrupa'nın 5 önemli ligi olan Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde mücadele eden ilk 5 takımların kalecilerinin performanslarını geride bırakırken, bu sezon ise kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor.

Kariyerinin en gollü maçını oynadı

Trabzonspor'un, Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı ve 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladığı Onur Recep Kıvrak, söz konusu tarihten bugüne kadar 218 maçta forma giydi. Onur, bugüne kadar oynadığı maçların hiç birinde 6-1'lik skorla karşı karşıya kalmazken, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında ise kalesinde 6 gol görerek kariyerinin en fazla golünü yediği maçı yaşadı.

Değer kaybı yaşıyor

Başarılı kaleci, bordo-mavili takımın son yıllarda aldığı başarısız sonuçların ardından değer kaybı yaşadı. 2014 yılında 12 Milyon Euro'yu gören oyuncu, 3 sezonluk bir dönemde 7 Milyon Euro değer kaybederek 5 Milyon Euro'ya geriledi. (Fotomaç)