Talisca'nın formata ihtiyacı var

Beşiktaş bu akşam yeni bir tarih yazabilecek mi?

Bunun için her şey müsait. Futbol için hava güzel, zemin güzel, tribün güzel. Geriye futbolcuların da bir güzellik yapmasına kalıyor. İlk maça giderken kafalarda en büyük endişe Falcao’ydu. E o da bu akşam yok. Beşiktaş’ın bu akşam en büyük rakibi kendisi olur. Monaco, İstanbul’a turistik bir geziye geldi. Buradan götürecekleri en büyük hediye puan olur. 1 puan bile onlar için büyük hediye olur. Monaco’da Falcao yok ama kaybedecek birşeyi olmamanın rahatlığı var. Bir de Jorge ve Lopes ilk 11 başlayacak. Bu oyuncuların katkısına dikkat. Jorge de atağa destek vermeyi seven bir savunmacı. Lopes, hızlı ve seri bir isim.

2-Beşiktaş önce 1 puan hesabıyla mı oynamalı?

İstese de 1 puana oynayamaz Beşiktaş. Ben bu akşam ancak geride girilen 90. dakikda atılacak beraberlik golüne sevinebilirim. Onun dışında sevinmem. Artık kanaat getirmekten vazgeçelim. Birşeyleri de kopartıp almasını öğrenelim. Gümbür gümbür… Hesap kitap yapmaya gerek yok.

3-Talisca yedek. Alanya maçında isyan ettikleri iddia edilen Medel ve Lens de yedek. Kadro tercihini nasıl buluyorsunuz Güneş’in?

Talisca, hiçbir zaman koşmayacak. Yani o da Beşiktaş’ın Alex’i gibi. Onu sihirli bir an için sahada tutacaksınız. Geçen seneki rolüne bırakacaksınız. Yani ikinci santrafor. Onu pres yapmaya zorladığınızda güçten kuvvetten ve o mükemmel gol vuruşundan mahrum edersiniz. Onun savaşçı olması için kendisine format atması lazım. Ama bugünkü haliyle olmaz. Güneş, bugün daha savaşçı bir orta saha için onu kenarda tutmayı yeğledi. Talisca, kulübedeki silah olarak Güneş’e hamle üstünlüğü de sağlayacak.