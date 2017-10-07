Talisca'dan, Orman'a! Kavgamız...

Trabzonspor ile 2-2 biten maçın ardından soyunma odasında kavga eden Caner Erkin ve Anderson Talisca konusu kapansa da başkan Fikret Orman, İstanbul’a gelir gelmez soluğu tesislerde aldı.

Bir süredir Brezilya’da olan “Gelince ikisiyle de görüşeceğim” diyen Orman, Anderson Talisca ile yaşananları konuştu. Milli Takım kampında olduğu için Caner Erkin ile daha sonra görüşeceği öğrenilen başkan Fikret Orman’ın, Talisca’ya “Şampiyonluk yolunda bu tip tatsızlıklar yaşanabilir. Her günümüz iyi geçecek diye bir durum yok. Önemli olan bu tip kavgaların uzatılmaması... Barışmanız beni memnun etti. Ben bu olayı takımın iyiliği için hırsınızdan dolayı yapmış olduğunuz bir kavga olarak görüyorum. Ama daha farklı bir durum varsa bunun da önlemini alırım” dediği öğrenildi.

‘BİZ BU OLAYI KAPATTIK’

Talisca’nın da başkan Orman’a, şu şekilde karşılık verdiği kaydedildi: “Evet, bir sorun yaşandı ama böyle abartıldığı kadar büyük bir şey yok. Sonuçta biz Beşiktaş’ın başarısı için uğraşıyoruz tüm kavgamız da bunun için. Maçın gerilimi ile yaşanan bir olaydı. Aramızda düşmanca bir tavır yok. Kazanamadığımız zaman böyle şeyler olabiliyor. Biz bu olayı kapattık. Artık Beşiktaş’ın başarısı için kenetlendik.” (Habertürk)