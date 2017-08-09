Talisca noktayı koydu: Hiçbir yere gitmiyorum

Beşiktaş'ta Anderson Talisca son sözü söyledi. Benfica'nın ısrarlarına rağmen siyah-beyazlılarada kalmak istediğini vurgulayan Brezilyalı, kesin tavrını ortaya koydu.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, "Ailemle birlikte Beşiktaş'ta mutluyum, bir yere gitmiyorum" dedi.
Siyah-beyazlı takımdaki geleceği tartışılan Talisca, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yaptı. Futbolcu, "Ailemle birlikte Beşiktaş'ta mutluyum, bir yere gitmiyorum" ifadelerini kullanarak, Beşiktaş ayrılmak istemediğini net bir şekilde belirtti.
Benfica'nın evraklarını Beşiktaş'a göndermeyen Portekizlilerin, yıldız oyuncuyu Inter'e satmaya çalıştığı ifade ediliyor.