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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriTalisca itirazı reddedildi! Derbide yok
Futbol Talisca itirazı reddedildi! Derbide yok
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Sıradaki Haber:Sivasspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!

Futbol
22.02.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Talisca itirazı reddedildi! Derbide yok

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Beşiktaş'ın Talisca'nın cezasını indirme konusunda yaptığı itiraz reddedildi! Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Talisca'nın sarı kartının iptali için yapılan itirazı reddetti. Bu karar sonrası Talisca'nın derbide forma giymemesi kesinleşti.
Kurul ayrıca Fenerbahçe'ye 250 bin, Galatasaray'a ise 100 bin TL para cezası verdi.

Kararlar şöyle;

1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 17.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR tribüne bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON ALT B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT A,B,C,D,E,F, KULE SİTE KUZEY ÜST D,E,F,G,H,J,K, KONYA ÇİMENTO GÜNEY ALT A,B,C,D,E,F, KONYA ÇİMENTO GÜNEY ÜST A,B,C,D,E,F,G,H,J,K bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü ŞEREF ÇİÇEK'in, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin sporcusu ANDERSON SOUZO CONCAICA, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK ÜST B,C,D,E,F, MARATON ÜST H,I, OKUL AÇIK ALT L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ADAMA TRAORE'nin, 19.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulübün sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI A,B,C ve KUZEY MARATON ÜST A,B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, 17.02.2018 tarihinde oynanan GRAND MEDICAL MANİSASPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN ALT B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK'ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu KORAY ALTINAY'ın, 16.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

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