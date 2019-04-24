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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.04.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Takım düşme potasına girince intihara kalkıştı

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Takım düşme potasına girince intihara kalkıştı

TFF 3'üncü Lig'de Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), takımının küme düşme potasına girmesi nedeniyle üst geçitteki korkuluklara çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.'yi Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ikna etti.

TFF 3'üncü Lig'de Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), takımının küme düşme potasına girmesi nedeniyle üst geçitteki korkuluklara çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.'yi Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ikna etti.

Olay, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan yaya üst geçitindeki demir korkuluklara tırmanan Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), ligin bitimine 2 hafta kala 16'ncı sırada yer alan takımın küme düşme ihtimali nedeni ile intihar edeceğini söyledi. M.Y.'yi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri hazır dururken, itfaiye M.Y.'nin atlama ihtimaline karşın hava yastığı açarak hazır bekledi. Bu sırada polis, M.Y.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı. Polisin, uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi, M.Y. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine Vali Pekmez ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin geldi. Üst geçide çıkan Vali Pekmez, M.Y. ile bir süre konuştu. Konuşmanın ardından ikna olan M.Y. üst geçitte bulunan kişilerin yardımıyla korkuluklardan indirildi.

M.Y., ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

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