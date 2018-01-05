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Tahincioğlu All-Star'da başantrenörler belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 15'inci kez düzenlenecek Tahincioğlu All-Star'da, Asya Karması'nda Josep Maria Berrocal, Avrupa Karması'nda ise David Blatt başantrenörlük görevini üstlenecek.

Hürriyet Haber
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TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunda, Asya Karması'nın başında Eskişehir Basket'in İspanyol başantrenörü Josep Maria Berrocal'ın, Avrupa Karması'nın başında ise Darüşşafaka'nın başantrenörü ABD'li David Blatt'in bulunacağı belirtildi.

Organizasyonda, basketbolseverlerin oylarıyla oluşturulacak Asya ve Avrupa takımlarındaki yıldızların karşı karşıya gelmesinin yanı sıra ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması da yapılacak.

Tahincioğlu Basketbol All-StarBasketbol

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