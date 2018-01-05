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Kaan Kural ile Basketbol
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Kaan Kural yorumluyor... Plaselerin savaşı Eskişehir’de
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Plaselerin savaşı Eskişehir’de
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
05.01.2018 - 15:48
YAYIN
05.01.2018 - 15:16
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