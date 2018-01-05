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KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Plaselerin savaşı Eskişehir’de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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YAYIN05.01.2018 - 15:16
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