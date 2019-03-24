Süren: Genel kurul kararı al başkan
Galatasaray'ın genel kurul toplantısında dikkat çeken detay...
GALATASARAY’ın eski başkanı Faruk Süren, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin 2. döneminin ibra oylamasına geçilmeden önce yönetim kurulu masasına giderek, Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile görüştü.
Süren, Cengiz ve Albayrak’a, “Seçim kararı alın” tavsiyesinde bulundu. Ancak başkan Cengiz ve Albayrak bu çağrıya olumlu yanıt vermedi. Genel kurulun ardından açıklama yapan Süren, “İbra olmamak hoş bir şey değil. Takım şampiyonluğa giderken seçim sürecine girmek bir dezavantaj. Ben Mustafa Cengiz ile özel görüştüm. Başkanın böyle bir şeyi sezmesi lazımdı. Toplantıda 42 kişi konuştu; 40’ı başkanın aleyhinde konuştu. Bu süreci iyi idare etmeliydi” dedi
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