Süper Lig'in zirvesinde DEV MAÇ, TEK MAÇ! Bu maça iddaa oynayanların...
Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor! Zorlu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis'le her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da...
Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında Ankaragücü'nü 3-0 yenen Trabzonspor, 13. hafta öncesinde lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde 2. sıraya yükselmişti.
Abdulkadir Parmak cezası, Abdülkadir Ömür ve Filip Novak ise sakatlıkları sebebiyle kritik Galatasaray maçında forma giyemeyecekler.
Sakatlığı geçen ve takımla hafta arası antrenmanlara başlayan Caleb Ekuban ile Daniel Sturridge'in durumları ise maç saati netlik kazanacak.
Sarı kırmızılılarda ise Club Brugge maçında son dakikada yenen golün moralsizliği söz konusu...
Sakatlığı bulunan Şener, Andone, Falcao ve Luyindama ile birlikte cezalı Babel de Trabzon'a getirilmedi.
Başakşehir'e TT Stadı'nda kaybedip 41 maçlık iç saha serisine nokta koyan Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 lig maçının ise sadece 2'sini kazanabildi.
CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!
- Trabzonspor TD Ünal Karaman ile Galatasaray TD Fatih Terim, daha önce 2 kere karşı karşıya geldiler. Taraflar sahadan 1'er galibiyetle ayrıldı.
- Aralarındaki son 10 maçın 7'sinde 2.5 gol barajı aşıldı. Bordo mavili ekip bu 10 maçın 6'sında kazanan taraf oldu.
- Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçta "kırmızı kart" ve "penaltı" için "özel etkinlik" seçenekleri de açılmış durumda.
- Palabıyık yönetiminde 21 maça çıkan Trabzonspor, sahadan 9 kere galibiyetle ayrılırken; 23 maçında Palabıyık düdük çalan Galatasaray ise sahadan 12 defa 3 puanla ayrıldı.
TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Misli.com’dan Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek Süper Lig'in bu kritik maçında, üyelerin ev sahibi galibiyetine yöneldiği görülüyor.
Bu maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %55'ten fazlası "Trabzonspor kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş...
%10'a yakın da "2.5 ÜST" tercihinin iddaa kuponlarında yer aldığını söyleyebiliriz.
MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY'IN TERCİHİ...
Galatasaray'da her geçen gün büyüyen kadro sorunu var. Sakatlıklar ve bireysel olarak bazı futbolcuların formsuzluğu takımı olumsuz etkiliyor.
Skor üreteme problemi devam eden sarı-kırmızılıların işi Trabzon deplasmanında hayli zor olacak.
İyi bir sezon geçiren Bordo-Mavililer şampiyonluğun da adaylarından biri.
İyi orandan Trabzonspor galibiyeti denenebilir.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Trabzonspor'da Caleb Ekuban geri döndü!
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