Borussia Dortmund-Real Madrid maçında skandal karar

Devler Ligi'nde H Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yendi.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gareth Bale, 50 ve 79. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü, 54. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.
Maçın önüne geçen olay ise 14. dakikada yaşandı. Dortmund'dan Maximilian Philipp'in kaleye gönderdiği top kaleci Navas'tan sekti, daha sonra kale çizgisindeki Sergio Ramos net bir şekilde meşin yuvarlağı elle uzaklaştırdı.
Ancak hakem Kuipers, bu pozisyonda 'devam' kararı vererek büyük bir skandala imza attı. Dortmund'lu oyuncular bu pozisyon sonrası yoğun bir şekilde itiraz etseler de sonuç değişmedi. (YeniŞafak)