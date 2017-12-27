Süper Lig'in en yerlisi Akhisarspor!

Ligin 17 haftalık bölümünde Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 12 farklı Türk futbolcuyu sahaya sürdü. Bu futbolcular, toplamda 8 bin 546 dakika sahada kaldı. Ege temsilcisinde toplam sürenin yüzde 50,77'sini yerli futbolcular değerlendirdi.

Akhisarspor'u 8 bin 425 dakika sahada kalan Trabzonspor'un 11 Türk futbolcusu takip etti. Bordo-mavili ekipte toplam sürenin yüzde 50,05'ini Türk futbolcular kullandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor'un haricinde başka hiçbir takım yüzde 50'nin üstünde yerli futbolcuya süre tanımadı.

İki takımın ardından en fazla Türk futbolcunun görev aldığı ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Doğu Anadolu temsilcisinde 11 farklı Türk futbolcu, toplamda 7 bin 939 dakika süre buldu.

EN AZ SÜRE KASIMPAŞA'NIN YERLİLERİNDE

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada en az Türk futbolcuya Kasımpaşa şans verdi.

Sezonun ilk yarısında lacivert-beyazlı formayı 6 Türk futbolcu terletti. Bu oyuncular, toplamda 2 bin 938 dakika sahada kaldı.

Kasımpaşa'nın ardından yerli futbolcuya az süre veren ekip, Galatasaray oldu. Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapılan maça 11 yabancı oyuncu ile çıkarak bir ilki gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında 8 Türk futbolcu toplamda 3 bin 70 dakika forma giydi.

Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak adlandırılan takımlardan Fenerbahçe, 5 bin 438 dakika ile 12, Beşiktaş ise 4 bin 868 dakika ile 15. sırada yer aldı.

EN İSTİKRARLI TÜRK FUTBOLCULAR

Süper Lig'in ilk yarısında sadece 3 Türk futbolcu takımlarının yaptığı tüm maçlarda 90'ar dakika görev aldı.

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Atiker Konyaspor'un milli file bekçisi Serkan Kırıntılı ile Kasımpaşa'nın deneyimli kalecisi Ramazan Köse, takımlarının ilk yarıda yaptığı 17 maçın tamamında da forma giydi.

Ligin ilk yarısında en fazla süre alan ilk 10 yerli futbolcu şöyle:

Futbolcu Takımı Maç İlk 11 Süre

Volkan Babacan Medipol Başakşehir 17 17 1530

Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor 17 17 1530

Ramazan Köse Kasımpaşa 17 17 1530

Soner Aydoğdu Teleset Mobilya Akhisarspor 17 17 1473

Umut Bulut Kayserispor 17 17 1471

Caner Osmanpaşa Teleset Mobilya Akhisarspor 17 17 1440

Efecan Karaca Aytemiz Alanyaspor 17 16 1440

Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor 16 16 1439

Barış Yardımcı Bursaspor 17 17 1416

Emre Kılınç Demir Grup Sivasspor 17 16 1400

TAKIMLARA GÖRE TÜRK FUTBOLCULARIN SÜRELERİ

Takımlara göre Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen Türk futbolcu sayısı ve aldıkları toplam süre şöyle:

Takım Yerli futbolcu sayısı Aldıkları süre (Dk.)

Teleset Mobilya Akhisarspor 12 8546

Trabzonspor 11 8425

Evkur Yeni Malatyaspor 11 7939

Atiker Konyaspor 11 7935

Kayserispor 8 7004

Osmanlıspor 10 6758

Medipol Başakşehir 12 6220

Aytemiz Alanyaspor 9 6201

Bursaspor 12 6001

Demir Grup Sivasspor 11 5850

Gençlerbirliği 10 5795

Fenerbahçe 11 5438

Antalyaspor 11 5232

Kardemir Karabükspor 9 4885

Beşiktaş 8 4868

Göztepe 10 4621

Galatasaray 8 3070

Kasımpaşa 6 2938