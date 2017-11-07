Süper Lig'de sadece Osmanlıspor! 11 hafta...

Ligde bu sezon şu ana kadar oynanan 99 maçta hakemler, 44 kez penaltı noktasını gösterdi. Kullanılan penaltı atışlarından 7'si kaçarken, 37'sinde top filelerle buluştu.



Bu süreçte sadece bir takım lehine penaltı kararı çıkmadı. Süper Lig'de 8 puan ve averajla 17. sırada yer alan Osmanlıspor, 11 haftada penaltı kullanmayan tek takım oldu.



Başkent ekibi, ayrıca aleyhine en fazla "penaltı düdüğü" çalınan takım sıralamasında Trabzonspor ile başı çekti. Hakemler, iki takım aleyhine 6 kez beyaz noktayı gösterirken, Osmanlıspor penaltılardan kalesinde 4 gol gördü. Mor-sarılı takımın Litvanyalı kalecisi Zydrunas Karcemarskas, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında ise penaltılarda gole izin vermedi.



Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir ile sonuncu Gençlerbirliği'nin lehine de 11 haftalık periyotta birer penaltı kararı çıktı. İki takım da kazanılan penaltı vuruşlarını gole dönüştürdü.



EN FAZLA PENALTI GÖZTEPE'YE

En fazla penaltı kazanan takım ise ligin yeni ekiplerinden Göztepe oldu. Penaltı kaçırmayan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki İzmir ekibi, 22 golün 5'ini beyaz noktadan attı. Lehine en çok penaltı verilen takım sıralamasında Göztepe'yi, Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor izledi. İki takım da kazandıkları 4 penaltıyı gole çevirdi.



Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray ile 3. sırada bulunan Beşiktaş ise bu süreçte 3'er penaltı kullandı. Galatasaray 3'te 3 yaparken, Beşiktaş bir penaltı atışından faydalanamadı.



BURSASPOR ALEYHİNE PENALTI ÇIKMADI

Trabzonspor, penaltıdan kalesinde en fazla gol gören takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavili ekip, kullanılan 6 penaltı vuruşunda gole engel olamadı. Penaltıdan Osmanlıspor'un yanı sıra Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği 4'er gol yedi.



Beşiktaş 2, Fenerbahçe ve Galatasaray penaltıdan kalesinde birer gol gördü. Ligin 11 haftalık bölümünde Bursaspor'un aleyhine ise penaltı kararı çıkmadı. Süper Lig'deki penaltı istatistikleri şöyle:



Takımlar Lehine Aleyhine Gol Kaçan Gol Kaçan

Teleset Mobilya Akhisarspor 4 - 1 1

Antalyaspor 1 1 1 -

Atiker Konyaspor 1 1 4 -

Aytemiz Alanyaspor 3 - 4 -

Beşiktaş 2 1 2 -

Bursaspor 1 1 - -

Demir Grup Sivasspor 2 - 4 -

Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 1 -

Fenerbahçe 4 - 1 -

Galatasaray 3 - 1 -

Gençlerbirliği 1 - 4 -

Göztepe 5 - - 2

Kardemir Karabükspor 2 1 1 1

Kasımpaşa 2 - 1 -

Kayserispor 1 2 - 1

Medipol Başakşehir 1 - 2 -

Osmanlıspor - - 4 2

Trabzonspor 2 - 6 -