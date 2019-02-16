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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.02.2019 - 21:56, Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 22. hafta puan durumu ve alınan skorlar

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 22. hafta puan durumu ve alınan skorlar

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Orta ve alt sıraları ilgilendiren mücadelede, Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi. Gecenin son maçında, Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu gelişmelerin ardından, Süper Lig 22. hafta puan durumu merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 22. hafta puan durumu...

Sezon sonuna adım adım yaklaşılan Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açıldı ve ardı ardına maçlar oynanmaya başladı. Cuma ve cumartesi müsabakalarının tamamlanmasının ardından, güncel puan durumu ve skorlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, 22. haftada şu ana kadar oynanan maçlar ve sonuçlar...

22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

15 ŞUBAT CUMA

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2

16 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1

17 ŞUBAT PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

22. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi Süper Lig 22. hafta puan durumu ve alınan skorlar

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