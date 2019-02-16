Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 22. hafta puan durumu ve alınan skorlar
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Orta ve alt sıraları ilgilendiren mücadelede, Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi. Gecenin son maçında, Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu gelişmelerin ardından, Süper Lig 22. hafta puan durumu merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 22. hafta puan durumu...
Sezon sonuna adım adım yaklaşılan Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açıldı ve ardı ardına maçlar oynanmaya başladı. Cuma ve cumartesi müsabakalarının tamamlanmasının ardından, güncel puan durumu ve skorlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, 22. haftada şu ana kadar oynanan maçlar ve sonuçlar...
22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
15 ŞUBAT CUMA
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
16 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1
17 ŞUBAT PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
22. HAFTA PUAN DURUMU
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