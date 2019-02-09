Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 21. hafta puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cuma ve cumartesi maçları tamamlandı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor maçı 1-0 kazandı. Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi. Bu gelişmelerin ardından Süper Lig puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası 10 ve 11 Şubat'ta oynanacak maçlarla devam edecek. Ligde 21. hafta maçlarının programı ve şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
8 ŞUBAT CUMA
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
9 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-1
19.00 Beşiktaş-Bursaspor: 2-0
10 ŞUBAT PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
11 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)
21. HAFTA PUAN DURUMU
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