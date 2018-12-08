Süper Lig 15. hafta puan durumu | Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın perdesi Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla açıldı. Bu kritik maç 0-0 eşitlikte sonuçlandı. Bugünün önemli maçında Galatasaray, kendi sahasında Okan Buruk idaresindeki Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de 15. Hafta, yarın ve pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Günün son karşılaşmasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Öte yandan günün diğer önemli maçında Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 15. hafta puan durumu...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarının programı ve şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alının sonuçlar şöyle;
7 Aralık Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş 0-0
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe 2-0
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor 3-0
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor 2-2
9 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)
10 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Afyonkarahisar Zafer)
20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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