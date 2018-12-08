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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
08.12.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

Süper Lig 15. hafta puan durumu | Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

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Süper Lig 15. hafta puan durumu | Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın perdesi Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla açıldı. Bu kritik maç 0-0 eşitlikte sonuçlandı. Bugünün önemli maçında Galatasaray, kendi sahasında Okan Buruk idaresindeki Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de 15. Hafta, yarın ve pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Günün son karşılaşmasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Öte yandan günün diğer önemli maçında Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 15. hafta puan durumu...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarının programı ve şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alının sonuçlar şöyle;

7 Aralık Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş 0-0

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe 2-0

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor 3-0

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor 2-2

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Afyonkarahisar Zafer)

20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Süper Lig 15. hafta puan durumu | Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi

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