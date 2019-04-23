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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.04.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 29. hafta sonuçları

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 29. hafta sonuçları

29. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. Son 5 maçın kaldığı Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. Peki, 29. haftada oynanan maçların ardından Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar puanını 56'ya çıkararak liderle farkı 6 puana düşürdü. İşte, Spor Toto Süper Lig'de görünüm...

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü.

İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1

Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1

MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi 29. hafta sonuçları

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