Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 29. hafta sonuçları
29. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. Son 5 maçın kaldığı Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. Peki, 29. haftada oynanan maçların ardından Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar puanını 56'ya çıkararak liderle farkı 6 puana düşürdü. İşte, Spor Toto Süper Lig'de görünüm...
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü.
İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1
Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1
Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1
MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2
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