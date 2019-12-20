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Futbol
AA
20.12.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Süper Lig'de gözler derbide! TFF 1. Lig'de ise kıyasıya rekabet...

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Süper Lig'de gözler derbide! TFF 1. Lig'de ise kıyasıya rekabet...

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

Yarın:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

- TFF 1. Lig

Bugün:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:
14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)

22 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen)

23 Aralık Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

Ersun Yanal'dan derbi açıklamasıFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisiyle alakalı, "Kadıköy çok farklı. Biz bu farkı her yerde yapmalıyız. Umarım futbol kazanır. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı bir maç diliyorum" diye konuştu.
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Süper Ligde gözler derbide TFF 1. Ligde ise kıyasıya rekabet...

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