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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.09.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Süper Lig'de erken teknik müdahale

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Süper Lig'de erken teknik müdahale

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, 3 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Akhisarspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kötü gidişat sonunda çareyi teknik direktörlerini değiştirmekte aradı.

Akhisarspor'da yönetim, Türkiye Kupası'nı kazanarak takımını Avrupa'ya taşıyan Okan Buruk'un yerine sezon öncesi Bosna Hersekli Safet Susic'i göreve getirdi.

Ege temsilcisi, Susic yönetiminde Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanmasına rağmen lige istediği gibi başlayamadı. İlk 5 maçta galibiyet alayamayan Akhisarspor'da yönetim, Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.

Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Ege temsilcisinde yönetim, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de daha önce Akhisarspor'un başında 36 maça çıkan Cihat Arslan'ı tekrar takımın başına getirdi.

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Yeni ekipler erken değişikliğe gitti

Çaykur Rizespor'u geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon yapan İbrahim Üzülmez'in, Karadeniz ekibiyle Süper Lig macerası 4 hafta sürdü.

İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor'da Üzülmez, 5. haftadaki Bursaspor maçında takımın başında yer almadı.

Çaykur Rizespor, geçen sezon Akhisarspor'da Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de son teknik direktör ayrılığı ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yaşandı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 6 hafta sonunda 2 puanla son sırada bulunuyor.

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