Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'in 29. haftası başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'de 29. hafta, 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek karşılaşmayla start alacak. Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Kasımpaşa ile Bursaspor karşılaşacak. Haftanın kapanışı ise 22 Nisan Pazartesi akşamı Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçıyla olacak. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig karşılaşmaları...
Rekabetin giderek arttığı Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, 19 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile Bursaspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:
19 NİSAN CUMA:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
21 NİSAN PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
22 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle