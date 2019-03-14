Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 26. hafta maç programı
Sezon sonuna adım adım yaklaşılan Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'de 26. hafta, 15 Mart Cuma günü yapılacak tek karşılaşmayla start alacak. Haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışı ise 17 Mart Pazar akşamı Bursaspor ile Galatasaray arasındaki maçla olacak. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig karşılaşmaları…
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, 15 Mart'ta İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak. Ülker Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.30. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle...
15 MART CUMA
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
16 MART CUMARTESİ
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
17 MART PAZAR
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle