Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 17. hafta programı

Süper Lig'de ilk yarının son haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 27 Aralık Cuma akşamı Vodafone Park'ta karşılaşacak. Sivasspor'un lider girdiği haftada pek çok kritik müsabaka var. İşte, Süper Lig'de 17. hafta maç programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)