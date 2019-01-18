Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig 18. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Futbolseverlerin 24 gün süren lig hasreti, Akhisar'da yapılacak Akhisarspor - Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci yarısı başlıyor. Medipol Başakşehir sezonun ilk yarısını lider bitirmiş, Fenerbahçe devre arasına 17. sırada, Galatasaray 5. Beşiktaş ise 7. sırada girmişti. İşte, Süper Lig'de 18. haftanın maç programı...
18 OCAK CUMA
20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
19 OCAK CUMARTESİ
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
20 OCAK PAZAR
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
21 OCAK PAZARTESİ
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
FIFA kuralları gereği 4 Ocak'ta başlayan ve 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.
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