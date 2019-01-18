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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.01.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig 18. hafta programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig 18. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Futbolseverlerin 24 gün süren lig hasreti, Akhisar'da yapılacak Akhisarspor - Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci yarısı başlıyor. Medipol Başakşehir sezonun ilk yarısını lider bitirmiş, Fenerbahçe devre arasına 17. sırada, Galatasaray 5. Beşiktaş ise 7. sırada girmişti. İşte, Süper Lig'de 18. haftanın maç programı...

18 OCAK CUMA

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

19 OCAK CUMARTESİ

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

20 OCAK PAZAR

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

21 OCAK PAZARTESİ

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

FIFA kuralları gereği 4 Ocak'ta başlayan ve 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.

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