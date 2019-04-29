Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig güncel puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadeleleri tamamlandı. Rekabetin tavan yaptığı haftada, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, uzun süredir geride kaldığı zirveye biraz daha yaklaşarak şampiyonluk için umutlandı. Konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup olan lider Medipol Başakşehir ise şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı. Haftanın en kritik karşılaşmasında ise Galatasaray, Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Peki, bu gelişmelerin ardından Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Atiker Konyaspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar lider olma şansını değerlendiremedi. İşte, ligde 30. haftada oynanan maçların sonuçları;
26 Nisan Cuma:
Medipol Başakşehir-Göztepe: 0:2
27 Nisan Cumartesi:
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0
Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1:1
28 Nisan Pazar:
İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor : 1-1
Bursaspor-Akhisarspor: 0-0
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 4-1
29 Nisan Pazartesi:
Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-0
30. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
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