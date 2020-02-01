Süper Lig'de 20. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam ediliyor. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir üç puanı hanesine yazdı. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...

SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Medipol Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği

Antalyaspor 0 - 0 İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor 1 - 2 Beşiktaş

Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe

Ankaragücü-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

Yukatel Denizlispor-Göztepe

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



