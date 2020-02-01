Süper Lig'de 20. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig güncel puan durumu
Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Kritik mücadede Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Süper Lig güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam ediliyor. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir üç puanı hanesine yazdı. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...
SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Medipol Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği
Antalyaspor 0 - 0 İttifak Holding Konyaspor
Çaykur Rizespor 1 - 2 Beşiktaş
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
Ankaragücü-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor
Yukatel Denizlispor-Göztepe
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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