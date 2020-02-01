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Spor Arena
Haber Giriş: 01.02.2020 - 22:17,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de 20. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig güncel puan durumu

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Süper Lig'de 20. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig güncel puan durumu

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Kritik mücadede Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Süper Lig güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam ediliyor. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir üç puanı hanesine yazdı. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...

SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Medipol Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği

Antalyaspor 0 - 0 İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor 1 - 2 Beşiktaş

Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe

Ankaragücü-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

Yukatel Denizlispor-Göztepe

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde 20. hafta puan durumu nasıl şekillendi Süper Lig güncel puan durumu

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