Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:
CUMA
20:00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
CUMARTESİ
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: Ümit Öztürk
16:00 Göztepe - Kayserispor: Fırat Aydınus
19:00 Galatasaray - Osmanlıspor: Halil Umut Meler
PAZAR
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
PAZARTESİ
20:00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek