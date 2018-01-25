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Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Buna göre; Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'de haftanın maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

CUMA
20:00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

CUMARTESİ
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: Ümit Öztürk
16:00 Göztepe - Kayserispor: Fırat Aydınus
19:00 Galatasaray - Osmanlıspor: Halil Umut Meler

PAZAR
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

PAZARTESİ
20:00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

 

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