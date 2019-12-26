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GeriFutbol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor
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Futbol
AA
26.12.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de ilk devrenin son haftası yarın Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında mücadeleyle başlayacak.

Vodafone Park'taki haftanın açılış mücadelesinde ekipler saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 91. randevuda -
Beşiktaş ile Gençlerbirliği 91. randevuda -

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Süper Ligde 17. hafta heyecanı başlıyor

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