Süper Lig'de 15. hafta puan durumu netleşti
Süper Lig'in 15. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un liderliği sürüyor. Ligin ilk yarısının bitmesine kısa bir süre kala, güncel puan durumu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig güncel puan durumu...
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yendi. İşte, bu gelişmelerin ardından Süper Lig güncel puan durumu...
15. HAFTA ALINAN SONUÇLAR
Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3
Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2
Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1
Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
GÜNCEL PUAN DURUMU
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