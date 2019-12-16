Süper Lig'de 15. hafta puan durumu netleşti

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yendi. İşte, bu gelişmelerin ardından Süper Lig güncel puan durumu...

15. HAFTA ALINAN SONUÇLAR

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3

Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2

Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 1-2

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

GÜNCEL PUAN DURUMU



