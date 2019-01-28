Süper Lig puan durumunda son durum... İşte Süper Lig 19. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu oynanan 19. hafta maçlarının ardından şekillendi. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş kendi sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray deplasmanda Göztepe'yle karşılaştı ve 1-0 galibiyetle sahadan ayrıldı. Haftanın en kritik maçında Fenerbahçe kendi evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2'lik skorla geçerek rahat bir nefes aldı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 19. hafta maç sonuçları.
Haftanın en önemli maçlarından birisinde lider Başakşehir, sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, fırtına gibi esen ve 32 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Beşiktaş kendi sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray deplasmanda Göztepe'yle karşılaştı ve 1-0 galibiyetle sahadan ayrıldı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 19. hafta maç sonuçları.
Süper Lig 19. hafta maç sonuçları
Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor
Kayserispor 1 - 1 Bursaspor
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
Başakşehir 2 - 0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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