Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de perde açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. 27. hafta başlamadan önce ise güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de şu ana kadar puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de 27. haftanın ilk maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Bu maça ve ligin perdesinin açılmasına kısa bir süre kala güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, güncel Süper Lig puan durumu...
27. HAFTA MAÇ PROGRAMI
5 Nisan Cuma:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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