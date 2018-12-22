Süper Lig puan durumu | Süper Lig 17. hafta maç sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarıyla sezonun ilk devresi tamamlanacak. Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü ile Göztepe karşılaştı, bu önemli müsabaka Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Öte yandan bu akşamın en kritik maçında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Bu gelişmelerin ardından Süper Lig puan durumu merak konusu oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu...
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ilk yarısı, bu hafta oynanacak müsabakalar sonrası son bulacak. Bugünün maçlarında MKE Ankaragücü ile Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İşte, alınan sonuçlar ve Süper Lig puan durumu...
22 ARALIK CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe 0-3
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir 1-1
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 4-1
23 ARALIK PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor? (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
24 ARALIK PAZAR
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
GÜNCEL PUAN DURUMU
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