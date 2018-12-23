Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 17. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu oynanan 17. hafta maçlarının ardından iyice şekillenmeye başladı. Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı 4-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Galatasaray ise evinde zorlu Sivasspor mücadelesini 4-2'lik skorla geçti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarıyla sezonun ilk devresi pazartesi günü oynanacak olan maçlarla birlikte kapanacak. Süper Lig'de ilk yarının son maçlarında oldukça heyecan dolu mücadeleler yer aldı. Başakşehir deplasmana Alanyaspor'u geçemedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 4-1 yenildi. Trabzonspor ise kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1'le geçmeyi başardı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
22 ARALIK CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe 0-3
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir 1-1
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 4-1
23 ARALIK PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir) 1-1
16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor? (Bursa Büyükşehir Belediye) 1-1
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park) 4-1
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom) 4-2
24 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle