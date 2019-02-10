Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 21. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu oynanan maçlarında ardından iyice şekillendi. Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe bu hafta Kayserispor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Başakşehir'in Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada Galatasaray bu fırsatı kaçırmadı ve kendi evinde Trabzonspor'u 3-1'lik skorla geçti ve puan farkını düşürdü. Beşiktaş ise kendi sahasında Bursaspor'u 2-0'lık skorla geçti. İşte, Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
Süper Lig puan durumu oynanan 21. hafta maçlarıyla birlikte futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in 21. haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar oynandı. İşte, Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
9 Şubat Cumartesi
Başakşehir 1 - 1 Erzurumspor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Antalyaspor
Beşiktaş 2 - 0 Bursaspor
10 Şubat Pazar
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Göztepe 3 - 2 Alanyaspor
Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor
11 Şubat Pazartesi
Ankaragücü - Kasımpaşa (20:00)
Sivasspor - Akhisarspor (20:00)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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