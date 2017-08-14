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Süper Lig puan durumu... İşte Süper Lig'de ilk haftanın maç sonuçları

Süper Lig'de ilk haftanın puan durumu belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonu ilk haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Son şampiyon Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor'u 2-0'la geçti. Geçtiğimiz yıl isteneni veremeyen Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise sezona muhteşem başladı ve kendi evinde Kayserispor'u 4-1'le geçti. İşte, İşte Süper Lig'de ilk haftanın maç sonuçları ve puan durumu.

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Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın puan durumu belli oldu. Süper Lig'de ilk hafta maçları oldukça heyecan seviyesi yüksek geçti. Birbirinden kaliteli transferlerin yapıldığı Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray haftayı mutlu kapattı. Fenerbahçe deplasmanda isteneni veremedi. Yıllar sonra Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz ise takımını galibiyete taşıdı. İşte, Süper Lig'de ilk hafta maç sonuçları ve puan durumu.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA MAÇ SONUÇLARI

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 BURSASPOR

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 - 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 1 KARDEMİR KARABÜKSPOR

ALANYASPOR 1 - 3 KASIMPAŞA A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. 2 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 3 - 1 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 ATİKER KONYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. 4 - 1 KAYSERİSPOR

Süper Lig puan durumu... İşte Süper Ligde ilk haftanın maç sonuçları

 

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