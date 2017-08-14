Süper Lig puan durumu... İşte Süper Lig'de ilk haftanın maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın puan durumu belli oldu. Süper Lig'de ilk hafta maçları oldukça heyecan seviyesi yüksek geçti. Birbirinden kaliteli transferlerin yapıldığı Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray haftayı mutlu kapattı. Fenerbahçe deplasmanda isteneni veremedi. Yıllar sonra Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz ise takımını galibiyete taşıdı. İşte, Süper Lig'de ilk hafta maç sonuçları ve puan durumu.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA MAÇ SONUÇLARI
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 BURSASPOR
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 - 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 1 KARDEMİR KARABÜKSPOR
ALANYASPOR 1 - 3 KASIMPAŞA A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. 2 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR 3 - 1 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 ATİKER KONYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. 4 - 1 KAYSERİSPOR