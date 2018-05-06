Süper Lig puan durumu - İşte Süper Lig'de takımların kalan maçları
Süper Lig puan durumu oynanan 32. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi ve şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Medipol Başakşehir bu hafta çok büyük bir fırsatı tepti ve kendi sahasında Sivasspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe kendi sahasında Bursaspor'u 90. dakikada attığı golle geçti ve yeniden dirildi. Galatasaray ise Akhisarspor deplasmanında 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve rahat bir nefes aldı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 32. haftanın maç sonuçları.
Süper Lig'de büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Ligin bitimine 2 hafta kala oynanan maçların ardından puan durumu iyice şekillendi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in kaybının ardından ligde bir üst sıraya yükseldi. İşte, Süper Lig puan durumu ve 32. haftanın maç sonuçları.
SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Medipol Başakşehir 1-1 Demir Grup Sivasspor
Kardemir Karabükspor 0-1 Atiker Konyaspor
Trabzonspor 2-5 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor 1-1 Osmanlıspor FK
Fenerbahçe 2-1 Bursaspor
Akhisarspor 1-2 Galatasaray
Beşiktaş - Kayserispor
Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR
Medipol Başakşehir'in kalan maçları
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa
Galatasaray'ın kalan maçları
Evkur Yeni Malatyaspor
Göztepe (D)
Beşiktaş'ın kalan maçları
Kayserispor
Osmanlıspor (D)
Sivasspor
Fenerbahçe'nin kalan maçları
Karabükspor (D)
Konyaspor
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