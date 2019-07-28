Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'in açılış tarihi
Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Süper Lig'in ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in yeni sezon fikstürü geçtiğimiz günlerde TFF tarafından çekilmiş ve 2019-2020 sezonunda derbi tarihleri de belli olmuştu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
'Dozer' lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği Spor Toto Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunun başlayacağı tarih, ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. İşte, Süper Lig ilk hafta maçlarının oynanacakları tarih...
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 30 Aralık 2019'da sona ererken, ikinci yarı 17, 18, 19 ve 20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekilirken, "Dört büyükler" arasında oynanacak maçların haftaları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aralarında oynayacağı müsabakaların haftaları netleşti.
Sezonun ilk büyük karşılaşması, ligin 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu müsabakanın rövanşı, 20. haftada Trabzon'da oynanacak.
Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 23. haftada yapılacak.
Ligin 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26. haftada oynanacak.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda oynanacak. İki takım sezonun ikinci yarısında 30. haftada İstanbul'da karşılaşacak.
Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak. Bu maçın rövanşı da 33. haftada Vodafone Park'ta yapılacak.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Edinilen bilgilere göre transfer dönemi bu yıl 8 Haziran Cumartesi günü resmen başladı. Kulüpler, 30 Ağustos Cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürebilecek.
2019-2020 Futbol Sezonu’nda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 8 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 30 Ağustos 2019 tarihinde bitecek.
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