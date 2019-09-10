Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de haftanın programı
Avrupa eleme grup maçları nedeniyle verilen milli maç arası bu hafta son buluyor. Spor severler karşılaşmaların ne zaman oynanacağını merak ederken, Süper Lig'de haftanın maç programı merak edilen aramalar arasındaki yerini alıyor. Peki Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte haftanın Süper Lig maç programı
Süper Lig'in dördüncü hafta maçları bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Verilen milli maç arası nedeniyle geçen hafta oynanmayan ligler bu hafta devam edecek.
13 Eylül Cuma günü Süper Lig'de perde Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile başlayacak. Karşılaşma saat 20:30'da oynanacak.
14 Eylül Cumartesi 3 karşılaşma ile devam edilecek.
17:00- Başakşehir-Sivasspor
20:00- Gazişehir FK-Beşiktaş
20:00- Antalyaspor-Kayserispor
15 Eylül Pazar günü 4 karşılaşma oynanacak.
17:00- MKE Ankaragücü-Yeni Malatya
17:00- Ç.Rizespor-Göztepe
20:00- Denizlispor-Konyaspor
20:00- Trabzonspor-Gençlerbirliği
16 Eylül Pazartesi günü ise 1 karşılaşma oynanacak.
20:00- Alanyaspor-Fenerbahçe
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