Süper Lig maçında inanılmaz oran düşüşleri!
Bursaspor'un konuğu hedefsiz Trabzonspor. İki takımda da bolca eksik var ama esas dikkat çeken iddaa'daki inanılmaz oran düşüşleri! İşte detaylar...
Bursaspor
- Titi ve Kubilay cezalı.
- Badu ve Ertuğrul sakat, Ekoko şüpheli.
- Bursa'da oynadıkları son 6 Trabzonspor maçında karşılıklı goller oldu.
Trabzonspor
- Kucka, Hubocan ve Okay cezalı.
- Onur Kıvrak, Uğur, Burak Yılmaz ve Rodallega sakat.
- Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası ligde hedefleri kalmadı.
İnanılmaz oran değişimleri!
- İlk olarak 2,70'ten açılan "Bursaspor galibiyeti", Trabzonspor'un hedefsizleşmesi sonrası 1,90'a düştü.
- 1,55'ten açılan "KG VAR" tercihi 1,25'e geriledi.
- Bülten yayına girdiğinde 20,00 olarak açıklanan "7+ Gol" ise 12,00'ye inmiş durumda!
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