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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.05.2019 - 22:30, Son Güncelleme:

Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 32. hafta sonuçları

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Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 32. hafta sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Lider Galatasaray'da, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu sezon zor günler geçiren Fenerbahçe ise Akhisarspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı, bu sonuçla Manisa ekibi küme düştü. Bu gelişmelerin ardından puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig güncel puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de sona doğru yaklaşılırken, Ligden küme düşen ilk takım belli oldu. Öte yandan haftayı 3 puanla kapayan Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor. İşte, Süper Lig'in 32. haftasında alınan sonuçlar ve güncel puan durumu...

32. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Antalyaspor 0-1 Bursaspor

Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-1 Akhisarspor

Göztepe 3-3 Sivasspor

Kayserispor 2-1 Kasımpaşa

Konyaspor 2-2 Trabzonspor

Başakşehir 2-1 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 3-1 BB Erzurumspor

Beşiktaş - Alanyaspor (13 Mayıs Pazartesi)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 32. hafta sonuçları

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