Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 32. hafta sonuçları
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Lider Galatasaray'da, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu sezon zor günler geçiren Fenerbahçe ise Akhisarspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı, bu sonuçla Manisa ekibi küme düştü. Bu gelişmelerin ardından puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig güncel puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de sona doğru yaklaşılırken, Ligden küme düşen ilk takım belli oldu. Öte yandan haftayı 3 puanla kapayan Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor. İşte, Süper Lig'in 32. haftasında alınan sonuçlar ve güncel puan durumu...
32. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Antalyaspor 0-1 Bursaspor
Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray
Fenerbahçe 2-1 Akhisarspor
Göztepe 3-3 Sivasspor
Kayserispor 2-1 Kasımpaşa
Konyaspor 2-2 Trabzonspor
Başakşehir 2-1 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 3-1 BB Erzurumspor
Beşiktaş - Alanyaspor (13 Mayıs Pazartesi)
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