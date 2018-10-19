Süper Lig geri dönüyor! Lider Galatasaray'ın iddaa oranı...
Milli maç arası sona erdi, Spor Toto Süper Lig 'Galatasaray-Bursaspor' maçıyla geri dönüyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Ryan Donk'un sakatlıkları bulunuyor.
- Eren Derdiyok takımla çalışmalara başlamıştı. Eren'in arkasında 'Feghouli, Selçuk İnan, Sinan Gümüş' üçlüsünü görebiliriz.
- Bursaspor ile son 2 sezonda ligde oynadıkları 4 maçı da kazandılar. Bu 4 maçta toplam 17 gol izledik ve bu 17 golün 15'ini Galatasaray attı.
Bursaspor
- Abdullahi Shehu ve Henry Saivet sakat.
- Sezonun açılışını Fenerbahçe yenilgisiyle açan Bursaspor, sonrasındaki 5 maçta berabere kalmıştı.
- Milli maç arasına gitmeden önce ilk galibiyetini, Ankaragücü'yü 1-0 yenerek alan yeşil-beyazlıların ligde oynadığı son 7 maçta 2.5 gol barajı aşılmadı.
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